بعد اتهامه لهما بالسرقة، حبس المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، بعد اتهام الضحية للمتهمين بسرقة عبوة منظف من المحل الذي يعمل به، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجني عليه، بعد شك واتهام القتيل لهما بسرقة عبوة منظف من المحل الذي يعمل به، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة. 

 

وخلال التحقيقات، كشف المتهمان عن نشوب مشادة كلامية بينهم وبين الضحية، أنهما تبادلا الاعتداء مع المجني عليه، وخلال التشاجر، تم طعنه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه.

 

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تفاصيل مقتل بائع في بولاق الدكرور


البداية كانت بتلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، فوجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث.

 

بإجراء التحريات، تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عاملان تشاجرا مع بائع بمحل تجاري، لاتهامه لهما بسرقة عبوة منظف، واعتديا عليه، ثم أصابه أحدهما بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله.


القبض على المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور


ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

