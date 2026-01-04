لحين ورود التحريات، حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر خلال حفل زفاف ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستلقاء أعلى سيارة أثناء سيرها والتعدي على أحد المواطنين بمحافظة الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيق معهما، كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من سماح قائد سيارة لشخص آخر بالاستلقاء أعلى السيارة أثناء سيرها بدائرة محافظة الجيزة، إضافة إلى التعدي عليه حال قيامه بتصوير الواقعة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومرتكب الواقعة، وتبين أنهما سائق وكهربائي، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ذلك حدث خلال احتفالهما بحفل زفاف، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، بعد اتهام الضحية للمتهمين بسرقة عبوة منظف من المحل الذي يعمل به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجني عليه، بعد شك واتهام القتيل لهما بسرقة عبوة منظف من المحل الذي يعمل به، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

وخلال التحقيقات، كشف المتهمان عن نشوب مشادة كلامية بينهم وبين الضحية، أنهما تبادلا الاعتداء مع المجني عليه، وخلال التشاجر، تم طعنه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

