إحالة سايس متهم بممارسة البلطجة في موقف سيارات بالساحل للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الساحل بإحالة سايس متهم بممارسة أعمال البلطجة داخل موقف سيارات بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.