تشكيل مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز بقيادة محمود سمير، عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت، في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفًا على مودرن سبورت في الثامنة مساء الأحد على استاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

تشكيل بيراميدز أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

يدخل فريق بيراميدز مباراته أمام مودرن سبورت بتشكيلة من فريق الشباب تضم كل من:

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد.

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حمزة علي - حسن طارق.

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مروان ناصر - أحمد شد - زياد شاكر - يوسف علي - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - علي حمودة.

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز

فيما يدخل فريق مودرن سبورت مباراته أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كريم عماد

في خط الدفاع: مصطفى مطاوع، عماد حمدي، محمود شعبان، حمدي مارسيلو.

في خط الوسط: أدم رجم، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، وليد علي، رشاد المتولي.

في خط الهجوم: محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، أحمد مصطفى، حسام حسن، علي زعزع، خالد رضا، محمد هلال، أحمد مزهود، أرنولد إيبا، سليم سليمان.



تشكيل الجهاز لفريق شباب بيراميدز

ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم، والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان ورمضان حارص.

