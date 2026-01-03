18 حجم الخط

أنهى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إجراءات ضم اللاعب حمدي محمد المتولي "مارسيلو"، لاعب فريق السكة الحديد، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

ويعد مارسيلو من مواليد 2003، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، يُعد أحد العناصر الواعدة المميزة في دوري القسم الثاني، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع نادي السكة الحديد.

مودرن يبدأ صفقاته الشتوية بضم مارسيلو من السكة الحديد

مودرن سبورت يتعادل أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

وتعادل مودرن سبورت في آخر مبارياته أمام الإسماعيلى بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقى محمد صبري لاعب مودرن سبورت البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولاتها، لتنتهي المباراة بينهم بالتعادل السلبي.

ترتيب مودرن سبورت والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فيه مودرن سبورت المركز السادس برصيد نقطتين.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية

جوائز كأس عاصمة مصر

وخصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

