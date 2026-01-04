شروط وأوراق التقديم لوظائف طبيب بيطري 2026

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم اليوم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

شروط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شروط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 والتي تتضمن ما يلي:

ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في تاريخ الإعلان

أن يكون حاصل على بكالوريوس الطب البيطري بمعدل تقدير عام “جيد” على الأقل.

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

اجتياز الاختبارات المعدة لهذا الغرض.

دفع مبلغ (350) جنيه عند الحضور للاختبار



موعد التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن موعد التقديم في وظائف طبيب بيطري يكون في الفترة من 4 حتى 17 يناير 2026

أوراق التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026



أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية [ الوجهين ] أصل وصورة المؤهل الدراسى

حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقدير العام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير “جيد”.

أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور (شرط إنهاء الخدمة العسكرية او معفى منها).

حالة قبول التقديم سيتم الدخول للامتحان في نفس اليوم.

رابط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

ويمكن للراغبين في التقديم في وظائف طبيب بيطري الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي من هنا

التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط

الضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

