انتخابات النواب 2025، أمهات يحملْنَ أطفالهن أمام صناديق الاقتراع بلجنة مدرسة جواهر ببولاق (صور)

انتخابات النواب 2025، في مشهد إنساني لافت بـ لجنة مدرسة جواهر التابعة للدائرة السادسة ببولاق الدكرور، حملت أمهاتٌ أطفالهن بين الأذرع ووقفْنَ في طوابير الاقتراع، خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، ليقدمنَ صورة بالغة الدلالة عن معنى المشاركة والمسؤولية الوطنية.

الاقتراع كفعل تربية قبل أن يكون حقًا سياسيًا

اختارت الأمهات أن يكُنَّ حاضرات رغم مشقة الطريق وطول الانتظار، ليؤكدْنَ أن المشاركة ليست ترفًا، بل واجبًا.

انتخابات مجلس النواب

استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات عملية التصويت في اللجان الانتخابية بانتخابات جولة الإعادة بـ ٢٧ دائرة انتخابية، وذلك مع رؤساء لجان المتابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العملية الانتخابية في جميع لجان الاقتراع والتصويت.

وشددت على أهمية تمكين وسائل الإعلام لتغطية عملية التصويت والفرز بعد غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء.

وأشارت الهيئة إلى تأخر فتح بعض اللجان ما بين نصف ساعة إلى ساعة بسبب عطل في سيارات القضاة المشرفين على تلك اللجان.

آخر أيام الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في ثاني وآخر أيام الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

