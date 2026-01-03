انتخابات النواب، زحام أمام لجنة جواهر في بولاق الدكرور (فيديو وصور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهد محيط مدرسة "جواهر" التابعة للدائرة السادسة بمحافظة الجيزة قسم بولاق الدكرور، إقبالا كثيفا مع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة خارج أسوار المدرسة.

و​تصدرت السيدات المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة "جواهر" منذ الساعات الأولى، حيث شكلن طوابير منتظمة منطقة بولاق الدكرور، وحرصت قوات الأمن على توفير مقاعد لكبار السن وتنظيم الدخول لمنع التكدس، في ظل تزايد الأعداد للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة داخل 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، فيتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

وتُحدد فترة راحة القضاة لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب والصناديق، ويحظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمركز الانتخابي خلال تلك المدة.

انطلاق جولة الإعادة داخل 27 دائرة انتخابية في 10 محافظات

وتنطلق جولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للجدول الزمني المعلن، يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات.

وتُجرى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين ولهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

توزيع الدوائر والناخبين بالمحافظات:

أولًا: محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 10 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 497 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 4,254,051 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين

الدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية

الدائرة التاسعة ومقرها قسم الهرم

الدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر.

ثانيًا: محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 93 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس.

ثالثًا: محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 13 مقعدًا

إجمالي اللجان الفرعية: 489 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 3,060,503 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي

الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس

تم تعديل مقر لجنة انتخابية من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر، والتي تضم اللجنة الفرعية رقم 34، ليصبح المقر الجديد مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

رابعًا: محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 9 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 353 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 2,268,987 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج

خامسًا: محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 37 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 111,789 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة.

سادسًا: محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 55 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 354,472 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا.

سابعًا: محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرتان

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 102 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 560,590 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا.

ثامنًا: محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 840,731 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو.

تاسعًا: محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,263,674 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه

وتم تعديل مقر ثلاث لجان فرعية أرقام 37 و38 و39 من معهد فتيات سيدي بشر، ليصبح المقر الجديد معهد الراشدين الابتدائي الأزهري، الكائن بشارع إسكندر إبراهيم مع العمروسي – ميامي – سيدي بشر بحري.

عاشرًا: محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4 دوائر

إجمالي المقاعد: 5 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 300 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,515,410 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية

الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة

وذلك على أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا، والمبين بوضوح على ورقة الاقتراع.

