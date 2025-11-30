الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تنبيه مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
يُجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاليًا عددًا من التحديثات الفنية على بوابة الوظائف الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة المنظومة. 

ونظرًا إلى أن هذه التحديثات سوف تؤدي إلى إغلاق خدمة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني فقط موقتًا.

 

تنبيه مهم للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وطالب الجهاز من المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إعادة الاستعلام بعد الساعة 12 منتصف ليل اليوم، مرة أخرى للتأكد من موعد الامتحان الإلكتروني، وذلك تحسبًا لما قد يطرأ عقب انتهاء التحديثات.

ويؤكد الجهاز أن التحديثات لا تمس عملية التقديم أو النتائج، وإنما تتعلق بخدمة الاستعلام عن موعد الامتحان فقط، ويمكن للمتقدمين استخدام خدمات الاستعلام بعد الساعة 12 منتصف ليل اليوم.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 86 وظيفة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

رابط الاستعلام عن المقبولين 

ويتيح الجهاز ذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

