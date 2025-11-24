رئيس التنظيم والإدارة: حريصون على تقديم الدعم اللازم للوطنية للصحافة

18 حجم الخط

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجهاز بضيفه، مؤكدًا حرص "التنظيم والإدارة" باعتباره بيت الخبرة الوطني في مجالات التنظيم الإداري والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للهيئة الوطنية للصحافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات وفقًا للأطر المنظمة لعمل الهيئة.

من جهته، قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي التهنئة للمهندس حاتم نبيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في النهوض بمستوى الأداء الحكومي، معربًا عن اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة بين المؤسستين والدعم المتبادل الذي يرسخ مناخًا مؤسسيًا قائمًا على المهنية والاحترام.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، وتكثيف العمل المشترك في الملفات ذات الأولوية، بما يضمن دعم خطط الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي بصورة مستدامة.

