الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

مايا مرسي وزيرة التضامن،
مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية

 جاء ذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من  الوزراء ورموز الدولة والشخصيات العامة.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على بلدنا العزيز مصر بالتقدم والازدهار، وعلى شعبنا العظيم بالخير والبركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الطائفة الإنجيلية قيادات الطائفة الإنجيلية مناسبة عيد الميلاد المجيد وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

تفاصيل قرار التضامن بإغلاق 5 دور مسنين بالإسكندرية (صور)

وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

التضامن الاجتماعي في 2025.. 48225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال.. 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.. وتخصيص 54 مليار جنيه لـ “تكافل وكرامة”

التضامن تشارك في احتفالية «شهر التطوع» بجامعة القاهرة

الأكثر قراءة

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

المغرب تفوزعلى تنزانيا بهدف دياز وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية