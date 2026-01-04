وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية

جاء ذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من الوزراء ورموز الدولة والشخصيات العامة.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على بلدنا العزيز مصر بالتقدم والازدهار، وعلى شعبنا العظيم بالخير والبركة.

