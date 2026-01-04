السيسي يستقبل وفد فيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم (فيديو)

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأتي في إطار جولة كأس العالم، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر ٣٠ دولة و٧٥ محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي، وتُعد هذه الجولة جزءً من الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، المنصة الدولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026.



وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس رحب بزيارة وفد الفيفا إلى مصر، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يعكس مكانتها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الجماهيري مع الفعاليات العالمية الكبرى.

النسخة القادمة من كأس العالم

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعرب عن تقديره لعقد اللقاء مع الرئيس، مشيدين بما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تحقق النسخة القادمة من كأس العالم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع كونها الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، متمنيًا أن يحقق المنتخب المصري لكرة القدم نتائج إيجابية، وأن تستضيف مصر مستقبلًا بطولة كأس العالم لكرة القدم



