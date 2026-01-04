الأحد 04 يناير 2026
موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

أمم أفريقيا، يلتقي منتخب الكاميرون نظيره الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "المدينة" بالرباط، في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في دور الـ16

تقام مباراة الكاميرون أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد 4 يناير 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا 

 تنقل مباراة الكاميرون أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية على قناة 2 beIN MAX.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ضد جنوب أفريقيا مع الفائز من مباراة المغرب ضد تنزانيا بالدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا.

ويمثل منتخب جنوب أفريقيا عقدة لمنتخب الكاميرون، حيث لم ينجح الأخير في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات جمعت بين المنتخبين.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مواجهتين، بينما سيطر التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ16 من البطولة وصيفًا للمجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، بعد منتخب كوت ديفوار المتصدر بنفس الرصيد.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16، وصيفا للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بعد منتخب مصر المتصدر.

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

