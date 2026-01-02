حسام عزب ضمن طاقم تحكيم مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون بكأس الأمم

18 حجم الخط

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، الحكم الدولي المصري حسام عزب كحكم فيديو مساعد ثان في مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون الأحد المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ويضم طاقم الحكام كلًا من: بيتر كماكو "كينيا" حكم ساحة، جيلبرت شيرويت "كينيا" مساعد أول، ستيفن أونيانجو" كينيا" مساعد ثان، جين نادالا "الكونغو" حكم رابع، دانيل لاريا "غانا" حكم رئيسي فيديو، ياسر عبد العزيز "السودان" حكم مساعد فيديو، حسام عزب حجاج حكم مساعد فيديو ثان.

وفي سياق آخر سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف الضوء على صمود الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب، النسخة الخامسة والثلاثين من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي بدأت منذ الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، وتستمر حتى الثامن عشر من يناير الجاري.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، فإن الرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا، والذي يحمل اسم أسطورة الكرة المصرية حسام حسن ما زال صامدًا في نسخة البطولة الحالية، بعدما حقق هذا الإنجاز خلال مشاركته في نسخة الكان لعام 2006 مع منتخب مصر والتي أقيمت في مصر.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.