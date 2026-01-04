الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 300 كيلو بانيه مجهول المصدر في محلات كشري وكريب بالقليوبية

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز شبين القناطر، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على محطات تعبئة البوتاجاز

وقادت الحملة إدارة تموين شبين القناطر برئاسة إيمان محمد عادل، مدير الإدارة، وبمشاركة عدد من مفتشي التموين، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حيث جرى المرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، تضمنت ضبط محل كشري وكريب لحيازته نحو 300 كيلو جرام  بانيه دجاج بدون بيانات دالة على مصدره أو تاريخ صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية لعدد من محال الجزارة، وضبط كمية تقدر بـ11.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر المعتمدة.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

في وقت سابق تمكنت مديرية  التموين بمحافظة القليوبية من ضبط طن و750 كجم من الدقيق استخراج 72% بدون فواتير، إضافة إلى 500 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وذلك في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محافظة ال محافظ القليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

مواد متعلقة

"التموين" تشن حملة مكبرة على مصانع المنطقة الأولى بالفيوم الجديدة

تطبيق منظومة جديدة لتنظيم عمل "التوك توك" بكفر شكر في القليوبية

القليوبية تناقش المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالخانكة

تموين القليوبية يضبط طن دقيق بدون فواتير و500 عبوة سجائر مجهولة المصدر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

المزيد
الجريدة الرسمية