ضبط 300 كيلو بانيه مجهول المصدر في محلات كشري وكريب بالقليوبية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز شبين القناطر، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وقادت الحملة إدارة تموين شبين القناطر برئاسة إيمان محمد عادل، مدير الإدارة، وبمشاركة عدد من مفتشي التموين، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حيث جرى المرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، تضمنت ضبط محل كشري وكريب لحيازته نحو 300 كيلو جرام بانيه دجاج بدون بيانات دالة على مصدره أو تاريخ صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية لعدد من محال الجزارة، وضبط كمية تقدر بـ11.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر المعتمدة.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

في وقت سابق تمكنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية من ضبط طن و750 كجم من الدقيق استخراج 72% بدون فواتير، إضافة إلى 500 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وذلك في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.