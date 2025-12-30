الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

تطبيق منظومة جديدة لتنظيم عمل "التوك توك" بكفر شكر في القليوبية

رئيس مدبنة كفر شكر،
رئيس مدبنة كفر شكر، فيتو
طبق اللواء أحمد شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر، منظومة جديدة لتنظيم عمل مركبات التوك توك داخل المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

جاء ذلك خلال متابعة الأجهزة التنفيذية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، للموقف العمومي بمدينة كفر شكر، والوقوف على انتظام سير العمل به، إلى جانب متابعة الحالة المرورية بمدخل المدينة.

 

شملت المنظومة تنظيم أماكن وقوف مركبات التوك توك بشارع جمال عبد الناصر، وأمام مستشفى كفر شكر، ومنطقة الكوبري، مع تحديد أرقام وخطوط سير واضحة لها، وإلزام السائقين بالمرور من الممرات المخصصة بمدخل المدينة في اتجاه الدوان، والالتزام بالوقوف في الأماكن المحددة، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تيسير حركة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على الأجهزة التنفيذية ضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم للحالة المرورية بمدخل المدينة والبر الشرقي وأمام مستشفى كفر شكر، لضمان الانضباط المروري وتحقيق راحة وخدمة المواطنين، وسط استحسان أهالي المدينة.

