حوادث

إيداع كلب استخدمه عاطل في ترويع سيدتين في السلام إلى الطب البيطري

النيابة العامة، فيتو
أمرت نيابة السلام بإيداع كلب استخدمه عاطل في ترويع سيدتين والتحرش بهما بدائرة قسم شرطة السلام الطب البيطري.

القبض على شاب تحرش بسيدتين فى السلام

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات، ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وأن الكلب غير مرخص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي 

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

