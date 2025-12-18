الخميس 18 ديسمبر 2025
انتظام التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انتظام سير العملية الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وأكدت محافظة القليوبية أنه تم الاطمئنان من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان الانتخابية في  اليوم الثاني لجولة الإعادة في موعدها المحدد، وانتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية مع التشديد علي تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

الانتخابات البرلمانية 2025 محافظة القليوبية 

وأشارت إلى صدور تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان الانتخابات البرلمانية 2025  تحسبًا لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، مع ضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكدت المحافظة  أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع الاشادة بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، واستمرار دعوة  المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

