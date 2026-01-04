الأحد 04 يناير 2026
محافظات

"التموين" تشن حملة مكبرة على مصانع المنطقة الأولى بالفيوم الجديدة

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
شنت مديرية  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على مصانع المنطقة الصناعية الأولى بمدينة الفيوم الجديدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارات  الصحة والبترول، والبيئة، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.

نتائج الحملة على المنطقة الصناعية

وقال  المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة فحصت  الشكوى المقدمة ضد مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الفيوم الجديدة، وتم مراجعة مدد الصلاحيات لخامات الإنتاج والمنتج النهائي، ومراجعة والتأكد من مصدر خامات الإنتاج والفواتير الدالة عليها، ومراجعة الشهادات الصحية لجميع العاملين بالمصنع، ومراجعة جميع المستندات الخاصة بالتشغيل.

 

حملة على الأسواق

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، قد شنت في وقت سابق من اليوم الأحد، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله من سلع، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

الحملة على محطات تعبئة البوتاجاز ومحطات الوقود

وقال المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة استهدفت محطتي تعبئة غاز الاعتصام وكوم أوشيم،  للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان القانونية، ومحطات الوقود بدائرة المحافظة، والأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت الجولة عن تحرير محضر جنحة ضد إحدى محطات تعبئة الغاز بسبب "عدم وجود ميزان صالح للاستخدام"، وهو ما يعيق عملية فحص أوزان أسطوانات البوتاجاز المعبأة ويؤثر على حق المواطن.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، وجرد أرصدة محطات الوقود، ومتابعة الالتزام بالأسعار المقررة.

تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على محطات تعبئة البوتاجاز

لمراقبة الإنتاج، تموين الفيوم تتابع أرصدة القمح والدقيق بالمطاحن الحكومية والخاصة

كما شدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من التزامها بالأسعار والتوازن المحددة بالقرار الوزاري المنظم لذلك، ومتابعة أسواق الخضر والفاكهة لضبط الأسعار.

