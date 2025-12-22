الإثنين 22 ديسمبر 2025
تموين القليوبية يضبط طن دقيق بدون فواتير و500 عبوة سجائر مجهولة المصدر

تمكنت مديرية  التموين بمحافظة القليوبية من ضبط طن و750 كجم من الدقيق استخراج 72% بدون فواتير، إضافة إلى 500 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وذلك في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

المشدد 6 سنوات لمشرف جودة بتهمة حيازة مخدرات في القليوبية

صحة القليوبية تضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها

وتأتي هذه الجهود في إطار التعليمات الصادرة من  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف التواجد الرقابي وتشديد المتابعة على الأسواق والمخابز.


وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية تموين القليوبية، بشأن إحكام الرقابة على الخبز المدعم والأسواق، خرجت حملة مكبرة من إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة وأسفرت جهودها عن تحرير عدة محاضر وجنح تموينية على النحو التالي تحرير  2 جنحة ضد مخبز حلواني ومحل فطاطري يعملان بدون ترخيص، لحيازتهما دقيق استخراج 72% بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 35 شيكارة دقيق زنة 50 كجم بإجمالي طن و750 كجم، تحرير جنحة ضد أحد محال السوبر ماركت لحيازته 500 عبوة سجائر بدون فواتير، تحرير 4 مخالفات تموينية لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 2 مخالفة لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، تحرير مخالفة ضد محمصة لعدم الإعلان عن الأسعار.


وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى المحافظة، مشددًا على أن الحملات التموينية مستمرة ولن تتوقف، بل ستشهد تكثيفًا خلال الأيام المقبلة، وذلك لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو استغلال الدعم بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.

