تمكنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية من ضبط طن و750 كجم من الدقيق استخراج 72% بدون فواتير، إضافة إلى 500 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وذلك في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

تموين القليوبية يضبط طن دقيق بدون فواتير و500 عبوة سجائر مجهولة المصدر



وتأتي هذه الجهود في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف التواجد الرقابي وتشديد المتابعة على الأسواق والمخابز.



وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية تموين القليوبية، بشأن إحكام الرقابة على الخبز المدعم والأسواق، خرجت حملة مكبرة من إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة وأسفرت جهودها عن تحرير عدة محاضر وجنح تموينية على النحو التالي تحرير 2 جنحة ضد مخبز حلواني ومحل فطاطري يعملان بدون ترخيص، لحيازتهما دقيق استخراج 72% بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 35 شيكارة دقيق زنة 50 كجم بإجمالي طن و750 كجم، تحرير جنحة ضد أحد محال السوبر ماركت لحيازته 500 عبوة سجائر بدون فواتير، تحرير 4 مخالفات تموينية لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 2 مخالفة لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، تحرير مخالفة ضد محمصة لعدم الإعلان عن الأسعار.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى المحافظة، مشددًا على أن الحملات التموينية مستمرة ولن تتوقف، بل ستشهد تكثيفًا خلال الأيام المقبلة، وذلك لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو استغلال الدعم بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.

