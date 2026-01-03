أمم أفريقيا، تونس ومالي تلجآن لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، انتهت الأشواط الإضافية من مباراة منتخب تونس مع نظيره منتخب مالي بالتعادل بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، بملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي تونس في محاولة لإحراز هدف مبكر، قبل أن تنحصر الكرة في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة حقيقية.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 26، البطاقة الحمراء في وجه لاعب مالي وويو كوليبالي بعد تدخل عنيف على لاعب تونس حنبعل المجبري.

وسجل هدف التقدم لمنتخب تونس اللاعب فراس شوط في الدقيقة 88، وتعادل منتخب مالي عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب سيناسيكو في الدقيقة 6+90، ليلجأ الفريقان بعدها للأشواط الإضافية.

تشكيل مالي أمام تونس

وبدأ منتخب مالي مباراة تونس بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: أمادو دانتي - كمارا - ديابي - وويو كوليبالي

خط الوسط: مامادو سانجاري - أليو ديانج - بيسوما

خط الهجوم: سيناياكو - لاسانا كوليبالي - كاموري دومبيا

تشكيل تونس أمام مالي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، حازم المستوري.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة تونس ضد مالي مع منتخب السنغال في دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، بعدما تأهل على حساب السودان عقب فوزه بنتيجة 3ـ1.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد أن جمع 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب نيجيريا المتصدر.

