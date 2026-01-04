الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق نيوكاسل مع نظيره كريستال بالاس، سلبيا بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وسجل فريق نيوكاسل هدف في الدقيقة 20 لكن تم الغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل نيوكاسل ضد كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام نيوكاسل

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

1- آرسنال 48 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 41 نقطة

4- ليفربول 33 نقطة

5- تشيلسي 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 30 نقطة

7- سندرلاند 29 نقطة

8- برايتون 28 نقطة

9- إيفرتون 28 نقطة

10- برينتفورد 27 نقطة

11- كريستال بالاس 27 نقطة

12- فولهام 27 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 21 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 6 نقاط

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات على رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

