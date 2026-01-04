فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

الأحد 04 يناير 2026
أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويفتقد ريال مدريد خدمات النجم كيليان مبابي أمام ريال بيتيس بعدما تم الإعلان عن إصابته، قبل أيام، بعدما شخصت حالته بكونها التواء في الكاحل.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، أما ريال بيتيس فيتواجد بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويتأخر نادي ريال مدريد بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي رفع رصيده للنقطة 49 في صدارة الترتيب، بعد فوزه في الديربي الكتالوني أمام إسبانيول بهدفين دون مقابل.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 49 نقطة.

2. ريال مدريد، 42 نقطة.

3. فياريال، 38 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 37 نقطة.

5. إسبانيول، 33 نقطة.

6. ريال بيتيس، 28 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 26 نقطة.

8. أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

9. إلتشي، 22 نقطة.

10. خيتافي، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 20 نقطة.

12. أوساسونا، 19 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 19 نقطة.

14. ريال مايوركا، 18 نقطة.

15. ألافيس، 18 نقطة.

16. ريال سوسيداد، 17 نقطة.

17. فالنسيا، 16 نقطة.

18. جيرونا، 15 نقطة.

19. ريال أوفييدو، 11 نقطة.

20. ليفانتي، 10 نقاط.

الجريدة الرسمية