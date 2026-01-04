أعراض عرق النسا، إشارات وعلامات لا يجب تجاهلها من الجسم

18 حجم الخط

عرق النسا من أكثر المشكلات العصبية شيوعا، وهو ليس مرضا بحد ذاته بقدر ما هو عرض ناتج عن تهيّج أو ضغط على العصب الوركي، أطول وأسمك عصب في جسم الإنسان.

يبدأ هذا العصب من أسفل العمود الفقري، ويمتد عبر الحوض والأرداف وصولًا إلى الساقين حتى القدمين.

وعندما يتعرض هذا العصب للضغط أو الالتهاب، تظهر مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تعيق الحركة والحياة اليومية بشكل واضح.

أعراض عرق النسا ليست مجرد ألم عابر في الظهر، بل هي رسائل تحذيرية من الجهاز العصبي بوجود ضغط أو خلل يحتاج إلى انتباه.

وتجاهل الأعراض أو الاكتفاء بالمسكنات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، بينما يساعد التشخيص المبكر وتعديل نمط الحياة والعلاج المناسب على التعافي والعودة إلى الحركة الطبيعية.



أعراض عرق النسا

في التقرير التالي نستعرض، أعراض عرق النسا، والعلامات التي يجب الالتفات لها، وعدم تجاهلها، وذلك وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: الألم الممتد من أسفل الظهر إلى الساق

العَرَض الأساسي والأكثر شيوعًا لعرق النسا هو الألم، وغالبًا لا يكون موضعيًا في الظهر فقط، بل يمتد في مسار العصب الوركي. يبدأ الألم عادة في أسفل الظهر أو منطقة الأرداف، ثم ينتقل إلى الفخذ، وقد يصل إلى الساق أو القدم.

هذا الألم قد يكون:

حادًا يشبه الصعقة الكهربائية

أو حارقًا

أو عميقًا وثقيلًا

ويتميّز عن آلام الظهر العادية بأنه يكون في جهة واحدة من الجسم في أغلب الحالات، وليس في الجهتين معًا.

ثانيًا: التنميل أو الخدر في الساق أو القدم

من أعراض عرق النسا الشائعة أيضًا الشعور بالتنميل أو الخدر، خاصة في:

الفخذ

بطة الساق

أصابع القدم

يشعر المريض أحيانًا وكأن الساق "نائمة" أو فاقدة للإحساس جزئيًا. وقد يتناوب هذا الشعور مع الألم أو يظهر وحده في بعض الحالات، وهو مؤشر واضح على تأثر الإشارات العصبية.

ثالثًا: الوخز أو الإحساس بالدبابيس

يشكو بعض المصابين من إحساس بالوخز يشبه الدبابيس أو الكهرباء الخفيفة في الساق أو القدم. ويظهر هذا العرض غالبًا عند:

الجلوس لفترات طويلة

أو تغيير وضعية الجسم

أو عند الاستيقاظ من النوم

ويُعد هذا الإحساس دليلًا على تهيّج العصب وليس مجرد شد عضلي عابر.

رابعًا: ضعف العضلات في الساق المصابة

في الحالات المتقدمة، قد يؤدي الضغط المستمر على العصب الوركي إلى ضعف في عضلات الساق أو القدم. يلاحظ المصاب:

صعوبة في المشي

أو عدم القدرة على الوقوف لفترة طويلة

أو ضعف عند صعود السلالم

وقد يصل الأمر إلى سقوط القدم في الحالات الشديدة، حيث يعجز المريض عن رفع مقدمة القدم بشكل طبيعي.

خامسًا: زيادة الألم مع بعض الحركات

من السمات المميزة لأعراض عرق النسا أن الألم يزداد مع حركات معينة، مثل:

الجلوس لفترة طويلة

الانحناء للأمام

رفع أشياء ثقيلة

السعال أو العطس

أو الالتفاف المفاجئ للجسم

في المقابل، قد يشعر المريض براحة نسبية عند الاستلقاء في وضعيات معينة، خاصة عند ثني الركبتين.

سادسًا: ألم الأرداف والورك

لا يقتصر عرق النسا على الظهر والساق فقط، بل يظهر أحيانًا في صورة ألم عميق في الأرداف أو الورك. وقد يخطئ البعض في تفسير هذا الألم على أنه مشكلة في مفصل الحوض أو شد عضلي، بينما يكون في الحقيقة ناتجًا عن ضغط العصب الوركي في منطقة الحوض.

سابعًا: تفاوت شدة الأعراض من شخص لآخر

من المهم التنبيه إلى أن أعراض عرق النسا لا تظهر بنفس الشدة لدى الجميع. فبعض الأشخاص يعانون من:

ألم خفيف متقطع

بينما يعاني آخرون من:

ألم شديد مستمر

مع تنميل وضعف واضح

وقد تستمر الأعراض أيامًا قليلة، أو تمتد لأسابيع وأشهر إذا لم يتم التعامل مع السبب الأساسي.

ثامنًا: أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري

رغم أن معظم حالات عرق النسا تتحسن مع العلاج المحافظ، إلا أن هناك أعراضًا خطيرة تستوجب مراجعة الطبيب فورًا، مثل:

فقدان السيطرة على البول أو البراز

ضعف شديد ومفاجئ في الساق

ألم لا يُحتمل ولا يستجيب للمسكنات

تنميل في منطقة ما بين الفخذين

كل هذه العلامات قد تشير إلى ضغط شديد على الأعصاب، وهي حالة طبية طارئة.

الاستماع للجسم، وعدم الاستهانة بالألم الممتد أو المصحوب بتنميل وضعف، هو الخطوة الأولى للوقاية من المضاعفات واستعادة جودة الحياة.

