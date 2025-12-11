أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك

18 حجم الخط

أعراض اعوجاج العمود الفقري، اعوجاج العمود الفقري من الإصابات التي تنتشر بين كبار السن والشباب لأسباب عديدة نتيجة السلوكيات الخاطئة أو طبيعة العمل.

واعوجاج العمود الفقري له أعراض عديدة يتم ملاحظتها ويجب الاهتمام بالعلاج لتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة قد تعيق الحركة في ما بعد.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن اعوجاج العمود الفقري هو حالة يحدث فيها انحناء غير طبيعي في العمود الفقري بدلًا من أن يكون مستقيم، يعرف علميًّا باسم الجنف، وقد يكون الانحناء جانبيًّا أو على شكل حرف C أو S، ويظهر غالبًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة، لكنه قد يصيب البالغين أيضًا.

أعراض اعوجاج العمود الفقري

وأضاف البدوي، وتختلف الأعراض حسب شدة الانحناء، ومن أعراض اعوجاج العمود الفقري:

عدم تساوي مستوى الكتفين.

بروز أحد لوحي الكتف أكثر من الآخر.

ميلان الرأس إلى جهة واحدة.

عدم تساوي الخصر أو الوركين.

آلام في الظهر تتفاقم مع الوقوف أو الجلوس الطويل.

صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة بسبب ضغط العمود الفقري على الرئتين.

الشعور بالإرهاق السريع عند بذل مجهود.

تصلب في عضلات الظهر.

وفي بعض الحالات الخفيفة قد لا تظهر أعراض واضحة ويتم اكتشاف الحالة بالصدفة أثناء الفحص الطبي.

أسباب اعوجاج العمود الفقري

وتابع، وتختلف الأسباب حسب نوع الجنف، منها:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالجنف.

الاستعداد الجيني لحدوث التشوهات في نمو الفقرات.

عيوب في تكون الفقرات منذ الولادة.

التحام غير طبيعي بين بعض الفقرات.

أمراض تؤثر على الأعصاب والعضلات مثل الشلل الدماغي، وضمور العضلات.

الجلوس بوضعيات غير صحيحة لفترات طويلة.

حمل الحقائب الثقيلة على كتف واحد.

ضعف عضلات الظهر والبطن.

إصابات العمود الفقري، مثل الحوادث أو السقوط، أو الكسور أو التهابات الفقرات.

مخاطر اعوجاج العمود الفقري

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي العلاج الطبيعي، أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

زيادة شدة الانحناء مع مرور الوقت.

آلام مزمنة في الظهر والرقبة.

صعوبة في الحركة والنشاط اليومي.

تشوهات واضحة في شكل الجسم.

ضغط على الأعصاب قد يسبب تنميل أو ضعف في الأطراف.

في الحالات الشديدة، مشكلات في التنفس ووظائف القلب.

طرق علاج اعوجاج العمود الفقري

وأضاف اخصائي العلاج الطبيعي، يعتمد العلاج على عمر المريض وشدة الانحناء ونوعه، وهناك طرق عديدة للعلاج، منها:-

العلاج الطبيعي والتمارين، ويهدف إلى تقوية عضلات الظهر والبطن، وتحسين المرونة، وتصحيح الوضعية، ومن التمارين المفيدة تمارين الإطالة، وتمارين التوازن، وتمارين تقوية عضلات الجذع.

ارتداء الدعامة الطبية، تستخدم خاصة للأطفال والمراهقين أثناء فترة النمو، وهى تساعد على منع تفاقم الانحناء.

العلاج الدوائي، حيث مسكنات الألم ومضادات الالتهاب لتخفيف الألم، وأدوية لإرخاء العضلات.

العلاج الجراحي، يلجأ إليه في الحالات الشديدة عندما يتجاوز الانحناء حد معين، يسبب مشاكل في التنفس أو ضغط على الأعصاب، وتعرف العملية باسم جراحة دمج الفقرات.

العادات الصحية والوقاية، حيث الجلوس والوقوف بوضعية صحيحة، وممارسة الرياضة بانتظام،واستخدام مرتبة طبية مناسبة، وتجنب حمل الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة.

