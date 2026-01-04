18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع داخل عقار مكون من 5 طوابق، حيث نشب الحريق بالطابق الأخير، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالخانكة



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوجود بلاغ اندلاع داخل عقار مكون من 5 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية إلى موقع البلاغ أمام محطة الجبل الأصفر بـمدينة الخانكة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، فيما تجري أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق المجاورة.

وحتى الآن، لم يُسفر الحريق عن أي إصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار جهود الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

