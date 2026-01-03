"قرآن تتلوه الملائكة" مسابقة لتعزيز دور ذوي الهمم بالأنشطة الدينية بالقليوبية

18 حجم الخط

تنظم محافظة القليوبية وجامعة بنها وهيئة الشبان العالمية مسابقة "قرآن تتلون الملائكة" وهي مسابقة قرآنية مخصصة لذوي الهمم، تهدف إلى إبراز قدراتهم في تلاوة كتاب الله الكريم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية.

مسابقة قرآن تتلوه الملائكة لذوي الهمم بالقليوبية

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص المتكافئة، حيث يتنافس المشاركون في أجواء روحانية مميزة، أمام لجنة تحكيم متخصصة، وبحضور جمهور يشاركهم لحظات الإيمان والخشوع.

وتؤكد هذه المسابقة أن القرآن الكريم رسالة رحمة وهداية، وأن أصحاب الهمم شركاء في نشرها وإعلاء قيمها.



للاشتراك سجل بياناتك على الرابط التالي

https://forms.gle/hXfXB5wmqQrY986GA

تقام الفعاليات برعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع هيئة الشبان العالمية ببنها برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، أول مسابقة من نوعها بالمحافظة لذوي الهمم في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

تهدف المبادرة إلى دعم واحتضان ذوي الهمم، وإبراز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية والإعلامية.

المسابقة تُنظم على أربعة مستويات:

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملًا

المستوى الثاني: ثلاثة أرباع القرآن

المستوى الثالث: نصف القرآن

المستوى الرابع: ربع القرآن

الفئة العمرية المستهدفة من 4 سنوات حتى 24 عامًا من ذوي الهمم من طلاب المدارس والجامعات والمجتمع.

تُجرى الاختبارات يوم 1 فبراير.

الجوائز مقدمة بقيمة 300 ألف جنيه 150 ألف من جامعة بنها و150 ألف من هيئة الشبان العالمية.

تُوزَّع الجوائز على العشرة الأوائل بكل مستوى وفقًا لما تقرره اللجنة المنظمة والتي تضم خبراء متخصصين.

