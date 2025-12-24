الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

في لفتة إنسانية واستجابة فورية، قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية باستقبال الطفلة الفلسطينية ريتاج رياض جحا ابنة غزة خلال احتفالية المحافظة اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم التي أقيمت بمشاركة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وضيافة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

txt

مفاجأة جديدة في تقرير وفاة المخرج العالمي روب راينر وزوجته

txt

«مازة» يسجل الهدف رقم 100 للجزائر في أمم أفريقيا

 

وخلال حوار أبوي وودي بين محافظ القليوبية والطفلة ريتاج رياض جحا والتي نجت من العدوان الإسرائيلي علي غزة والذي تسبب لها في إعاقة بالقدم استجاب المحافظ لمطالبها بالالتحاق بالمدارس المصرية حيث تم التنسيق الفوري مع منطقة القليوبية الأزهرية في حضور الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية والموافقة علي التحاقها بالمعاهد الأزهرية في العبور تلبية لرغبتها وأسرتها لاستكمال تعليمها وكان رد الطفلة «تحيا مصر وفلسطين بحب الشعب المصري»
أكد محافظ القليوبية أن دعم الأشقاء الفلسطينيين واجب وطني ومصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية 
وقالت الطفلة ريتاج عقب لقاء محافظ القليوبية أنها تحب الشعب المصري وأنها سعيدة جدا بأنها ستلحق وتعود للتعليم مرة أخرى.

وكانت الطفلة ريتاج رياض جحا قد التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلست إلى جواره في حفل وطن السلام بعدما وجه لها دعوة بعد مشاهدته فيلم تسجيلي لها عُرض في الاحتفالية حيث أهدت الرئيس السيسي وقتها ورقة رسمت بداخلها قلب وبداخله علم فلسطين وعلم مصر وبجوارهما حمامة وغصن زيتون في رمز للسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم العالمى لحقوق الانسان أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال ينسف مباني داخل مناطق انتشاره شرقي خان يونس

مفاجأة جديدة في تقرير وفاة المخرج العالمي روب راينر وزوجته

«مازة» يسجل الهدف رقم 100 للجزائر في أمم أفريقيا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads