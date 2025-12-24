محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

18 حجم الخط

في لفتة إنسانية واستجابة فورية، قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية باستقبال الطفلة الفلسطينية ريتاج رياض جحا ابنة غزة خلال احتفالية المحافظة اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم التي أقيمت بمشاركة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وضيافة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وخلال حوار أبوي وودي بين محافظ القليوبية والطفلة ريتاج رياض جحا والتي نجت من العدوان الإسرائيلي علي غزة والذي تسبب لها في إعاقة بالقدم استجاب المحافظ لمطالبها بالالتحاق بالمدارس المصرية حيث تم التنسيق الفوري مع منطقة القليوبية الأزهرية في حضور الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية والموافقة علي التحاقها بالمعاهد الأزهرية في العبور تلبية لرغبتها وأسرتها لاستكمال تعليمها وكان رد الطفلة «تحيا مصر وفلسطين بحب الشعب المصري»

أكد محافظ القليوبية أن دعم الأشقاء الفلسطينيين واجب وطني ومصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وقالت الطفلة ريتاج عقب لقاء محافظ القليوبية أنها تحب الشعب المصري وأنها سعيدة جدا بأنها ستلحق وتعود للتعليم مرة أخرى.

وكانت الطفلة ريتاج رياض جحا قد التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلست إلى جواره في حفل وطن السلام بعدما وجه لها دعوة بعد مشاهدته فيلم تسجيلي لها عُرض في الاحتفالية حيث أهدت الرئيس السيسي وقتها ورقة رسمت بداخلها قلب وبداخله علم فلسطين وعلم مصر وبجوارهما حمامة وغصن زيتون في رمز للسلام.

