مدرب بنين: مواجهة مصر صعبة والفراعنة الأقرب لربع نهائي أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، تحدث جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب بنين، عن مواجهة فريقه لمنتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

وقال روهر: “إن منتخب مصر هو أحد أقوى المنتخبات في القارة السمراء، وأن مواجهته لن تكون سهلة على جميع المستويات، وأن الفراعنة هم الأقرب للتأهل للدور ربع النهائي”.

وتابع مدرب بنين: “فريقي سيقدم مباراة قوية وسيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب مصر، قد لا نكون من ضمن المرشحين في الأدوار المتقدمة، ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا”.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب البنيني، في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

ويبدأ مران منتخب مصر اليوم الأحد، بتدريبات الجرى والإحماء، ثم يقوم بعدها بخوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، ثم يختتم المران بفقرة تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء تحسبا للجوء إليها أمام بنين، خاصة أن المباراة لا بد فيها أن تنتهي بفوز أحد الفريقين.

حسام حسن

رباعي دفاع منتخب مصر أمام بنين

واستقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع في تشكيلة الفراعنة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة منتخب بنين، في اللقاء المحدد له غدا الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للـفراعنة، أن حسام حسن سيدفع بالرباعي محمد هاني كظهير أيمن ومحمد حمدي كظهير أيسر، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم كقلبي دفاع.

وتأكدت مشاركة الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي كمحوري إرتكاز في مركز الوسط الدفاعي.

مواجهة مصر في ثمن النهائي لا تتكرر كثيرًا

في سياق أخر، أكد نبيل الطرابلسي مدرب عام منتخب بنين أن فريقه يسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات، ويركز على الفوز في كل مباراة، وأن لقاءات ثمن النهائي ضد مصر لا تتكرر كل يوم.

وأضاف الطرابلسي: "نتمنى مباراة جيدة لنا ضد مصر، ونتمنى أن نقدم مباراة قوية، وطالما وصلنا إلى هنا يجب التركيز على الفوز، وتحدثنا مع اللاعبين ولدينا اجتماع آخر معهم".

لا أحد يتمنى مواجهة مصر

وعن مواجهة مصر، قال: "لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر بكل تأكيد، بسبب العناصر القوية لديه، ولم نكن نتمنى مواجهتهم".

الطرابلسي: السنغال الأقرب لحصد اللقب

وعن توقعاته للمرشح للفوز باللقب، قال: "أرى أن منتخب السنغال هو الأقوى في البطولة، وهو المرشح الأول للتتويج باللقب، يمتلك لاعبين جيدين، ولديهم أكثر من 16 لاعبًا محترفًا، وكذلك أرشح المغرب أصحاب الأرض وتونس والجزائر".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلًا: "منتخب مصر قادر على حصد اللقب الإفريقي، ويعجبني الربط ما بين الهجوم والدفاع، ولكن أتوقع أن يتوج السنغال باللقب الإفريقي".

