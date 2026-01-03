منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة بنين في أمم إفريقيا (صور)

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مساء اليوم السبت، مرانه الرئيسي على ملعب تغازوت لمواجهة نظيره منتخب بنين، في السادسة مساء بعد غد الإثنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 المقامة بالمغرب

وأدى منتخب مصر مرانا قويًا، شهد حماسا ومنافسة شديدة بين جميع اللاعبين من أجل نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

