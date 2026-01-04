3 خطايا فنية وراء خروج منتخب تونس أمام مالي بثمن نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

انتهت مغامرة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخروج من الدور ثمن النهائي أمام مالي بركلات الترجيح (3 - 2) بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (1/1).

وخيب منتخب نسور قرطاج بقيادة مديره الفني سامي الطرابلسي، آمال جماهيره في البطولة الثانية في ظرف أقل من شهر بعد الخروج خالي الوفاض من الدور الأول لكأس العرب للمنتخبات التي دارت في شهر ديسمبر الماضي.

وهناك 3 أخطاء فنية كانت سببا في خسارة تونس أمام مالي.

عدم استغلال التفوق العددي

وشهدت مباراة ثمن النهائي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء خروج لاعب مالي، كوليبالي ببطاقة الطرد بعد تدخل عنيف على حنبعل المجبري في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وباعتبار الوقت الإضافي، لعب فريق المدرب البلجيكي توم سانتفيت بعشرة لاعبين لأكثر من 90 دقيقة ولكن سامي الطرابلسي لم ينجح في فرض أسلوب لعبه على المنافس.

بل حصل العكس، ووجد لاعبو تونس أنفسهم في أكثر من مناسبة تحت ضغط رهيب من كتيبة النسور المالية، التي كادت تنهي الأمور في 90 دقيقة رغم البطاقة الحمراء.

وحتى بعد تسجيل الهدف الأول لفراس شواط، لم يكن تعامل الطرابلسي في تلك الدقائق القليلة ناجحا، إذ كان بالإمكان الحفاظ على الكرة في الوقت بدل الضائع والعبور بالمباراة إلى بر الأمان، ولكن مدرب منتخب مالي هو الذي سيطر على الوضع وخرج من الفترة الصعبة جدا.

خروج حنبعل المجبري نقطة تحول

كانت الدقيقة الخامسة والثمانين بمثابة منعطف آخر في المباراة بعد خروج حنبعل المجبري أحد أفضل لاعبي تونس في مباراة ملعب محمد الخامس، مقابل دخول محمد علي بن رمضان.

ورغم أن التغييرات الأولى للطرابلسي بدخول فراس شواط وإلياس سعد، كانت ناجحة، فإن خروج المجبري كان يحمل الكثير من علامات الاستفهام ذلك أن لاعب خط وسط بيرنلي كان أفضل لاعبي النسور طوال البطولة بأكملها، ولم يكن يشكو في مباراة مالي من إصابة.

خروج المجبري ودخول بن رمضان أفقد تونس الكثير من التوازن على الرغم من الهدف المتأخر لفراس شواط والذي منح لنسور قرطاج الأسبقية طوال 3 دقائق فقط.

خطأ كبير في ركلات الترجيح

ورغم الأداء السيء للحارس أيمن دحمان في المباراة، لم يجرؤ سامي الطرابلسي على الدفع بالحارس البشير بن سعيد أو الحارس الثالث نور الدين الفرحاتي في الركلات الحاسمة مثلما يعمد عدد كبير من المدربين لبعثرة أوراق المنافس.

وبجانب ذلك الخطأ، لم يكن اختيار مدرب منتخب تونس للاعبين الذين سددوا الركلات موفقا، خاصة محمد علي بن رمضان وإلياس العاشوري، اللذين عادا من الإصابة وشاركا بديلين في مواجهة مالي، أهدرا ركلتين هامتين وكان بالإمكان عدم وضعهما ضمن قائمة المنفذين للركلات الترجيحية.

