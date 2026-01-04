الأحد 04 يناير 2026
رياضة

تحديد أول مواجهة في دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا

مالي وتونس، فيتو
مالي وتونس، فيتو
أمم أفريقيا 2025، تحددت بشكل رسمي، أول مواجهة في دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة الحالية.


وتأهل منتخب السنغال، كأول المنتخبات إلى دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على السودان، بنتيجة 3-1، مساء السبت، في مواجهة دور الـ 16.


وتأهل منتخب مالي إلى دور الـ8، بفوزه على تونس، بركلات الترجيح، بنتيجة (3-2)، بعدما انتهت المباراة بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

وبذلك، ستكون المواجهة الأولى في دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي السنغال ومالي.

موعد مباراة السنغال ومالي في دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية


ستقام مباراة السنغال ومالي، يوم الجمعة 9 يناير، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.


جدير بالذكر أن مواجهات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية، تستكمل اليوم الأحد وغدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، لتحديد الـ 6 المنتخبات المتبقية إلى دور ربع النهائي.

وسيواجه منتخب المغرب ضد تنزانيا وجنوب إفريقيا ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد، ومصر ضد بنين ونيجيريا ضد موزمبيق مساء غد الإثنين، والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

