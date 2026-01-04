توابع الخروج من أمم أفريقيا، إقالة منتظرة لمدرب المنتخب التونسي

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اقتراب المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي من الرحيل عن تدريب نسور قرطاج، بعد وداع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي أمام منتخب مالي.

وودع منتخب تونس منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتحدثت التقارير أن أداء المنتخب التونسي لم يكن جيدًا في منافسات دور المجموعات، وأن الخسارة أمام مالي في دور الـ16 كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة بسبب كثرة المشاكل الفنية.

3 منتخبات تحمل آمال العرب في الكان

وعلى جانب آخر، يحمل المغرب ومصر والجزائر آمال العرب في كأس الأمم الأفريقية بعد توديع تونس والسودان البطولة رسميًّا في اليوم الأول من دور ثمن النهائي.

وودع تونس والسودان منافسات أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام مالي والسنغال بالترتيب.

المواجهات المتبقية في دور الـ 16 بأمم أفريقيا

وسيواجه منتخب المغرب ضد تنزانيا وجنوب إفريقيا ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد، ومصر ضد بنين ونيجيريا ضد موزمبيق مساء غد الإثنين، والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

