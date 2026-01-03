السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط حمل وزن إضافي على متن رحلات مصر للطيران

حقيبة سفر، فيتو
حقيبة سفر، فيتو
18 حجم الخط

تتيح شركة مصر للطيران إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم، ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الاختيار بين فئتي الوزن الإضافي، سواء حقيبة تزن 23 كجم، أو حقيبة تزن 10 كجم فقط وهي فئة جديدة أقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

 

ومن الجدير بالذكر أن الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.  

وتتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، إمكانية حمل وزن زائد على متن الطائرة وفقًا لمتطلبات وشروط معينة ينبغي على المسافرين الالتزام بها، بالإضافة إلى دفع رسوم الوزن الزائد.

 

حقيبة السفر على متن الطائرة 

وحددت الشركة عدة معايير لاستقبال الحقائب كالتالي: 

- يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم، وتتراوح أسعار الوزن الزائد من 60 دولارًا إلى 300 دولار حسب الوزن والواجهة.

-  احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

 

-  فرض 50% من سعر القطعة الإضافية في حال زاد حجمها (أكثر من 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة).

 

في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

- في حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها على 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

-  قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامتعة الزائدة إجراءات السفر السفر علي متن الطائرة الشركة الوطنية مصر للطيران إنهاء إجراءات السفر الوزن الزائد المسافرين رحلات مصر للطيران رسوم الوزن الزائد حقيبة السفر

مواد متعلقة

الجامعات المصرية قبلة الطلاب الوافدين.. 198 ألف أجنبي من 119 جنسية.. ضم الكليات التكنولوجية لمنصة “ادرس في مصر”.. وعضو هيئة تدريس: اجتذاب الوافدين يزاحم الطلاب المصريين في بعض التخصصات

5 آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات لدعم بناء القدرات الصحية

نشاط قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعليم العالي خلال 2025.. 70 برنامج شراكة أكاديمية جديدة.. استقطاب متزايد للطلاب الوافدين.. و42 بروتوكول تعاون مع الجامعات الفرنسية

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم في 2025.. انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.. وانضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم إلى مدن التعلم

جامعة عين شمس تستجيب لـ3855 شكوى بنسبة 96.97% خلال 2025

المصرية للمطارات تجدد اعتماد نظام إدارة الجودة QMS

"الأعلى للجامعات" يوافق على إدراج المشروع الوطني للقراءة ضمن الأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، انخفاض كبير يحدث لأول مرة في أسعار الأسمدة بالأسواق

قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين السماء في ثاني ظاهرة لعام 2026

الأكبر منذ فترة، ارتفاع أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

يصل إلى 31 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

فعاليته تجاوزت الـ90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا

اليوم، محاكمة 30 متهما بقضية خلية الدعم المادي بالتجمع

منتخب تونس يبحث اليوم عن "لقبه الغائب" أمام مالي في دور الـ 16 لأمم إفريقيا

لحين ورود التحريات، حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بطعنة في الصدر بالمرج

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads