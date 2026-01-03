الأنشطة الطلابية بالجامعات ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.. 52 ألف نشاط خلال عام واحد.. وتأهيل القيادات الأكاديمية والإدارية ودعم الابتكار وريادة الأعمال “الأبرز”

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لصقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزير أن دعم الوزارة للأنشطة يأتي ترجمة لرؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ ومؤثر وقادر على مواجهة التحديات والمشاركة في بناء مجتمع معرفي مستدام.

منصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الشباب ومؤسسات الدولة

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الأنشطة الطلابية تمثل منصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الشباب ومؤسسات الدولة، وبناء جيل جامعي واعٍ قادر على قيادة مسيرة التنمية الوطنية.

وبيّن أن برامج المعهد، بما فيها ملتقيات القادة وورش العمل التدريبية، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية والثقافية، وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وشهدت الجامعات خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 52 ألف نشاط طلابي متنوع يعكس حرص الطلاب على المشاركة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى أنشطة الأسر الجامعية والأنشطة الكشفية والجوالة، مما يشكل صورة حقيقية لحرص الجامعات على تنمية المهارات الطلابية وتشجيع الإبداع والمشاركة الفاعلة.

وفي إطار دعم الفنون والثقافة، كرم الوزير الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية، بمشاركة 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات، تأكيدًا على دور الفنون في تعزيز الوعي الوطني.

كما أعلنت الوزارة نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، لتكريم الجهود المتميزة في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة.

تعزيز قيم القراءة والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف

وشارك الطلاب في فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، بهدف دعم الوعي الثقافي والفكر المستنير، وتعزيز قيم القراءة والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.

كما أقيمت فعاليات وطنية لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات التعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، شملت أنشطة رياضية وثقافية وتطوعية ومسابقات تفاعلية.

غرس قيم الانضباط والالتزام الوطن

ونظمت الوزارة زيارات للجامعات إلى أرض سيناء، وبرامج ميدانية داخل الأكاديمية العسكرية لتعزيز خبرات الطلاب العملية وغرس قيم الانضباط والالتزام الوطني. واستمر معهد إعداد القادة في تنفيذ برنامجه التدريبي «سفراء الوطن» لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المرشحين للبعثات العلمية بالخارج، بهدف إعداد كوادر قادرة على تمثيل مصر علميًا وثقافيًا على المستوى الدولي، وتعزيز وعيهم بالأمن القومي والهوية المصرية، وتنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي.

إعداد جيل قادر على الابتكار وريادة الأعمال

ونُظمت فعاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد بمدينة شرم الشيخ لتمكين القيادات الطلابية وتنمية مهاراتهم، كما أقيم ملتقى إعداد قادة الشباب العربي في جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية لإعداد جيل قادر على الابتكار وريادة الأعمال، وشملت فعالياته جولات ميدانية وأنشطة ثقافية لتعزيز التكامل الثقافي العربي وتبادل الخبرات.

وشملت الأنشطة ملتقيات حوارية لطلاب الجامعات والمعاهد، وملتقيات إنشاد ديني وترانيم، وبرامج خماسي كرة القدم، وبرنامج إعداد قادة الابتكار الاجتماعي، وصالونات ثقافية لتعزيز الوعي الوطني، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتأهيل القيادات الجامعية والمراكز البحثية، وبرامج "صُنّاع التأثير" للإعلام الرقمي، وبطولات رياضية ومهرجانات فنية مثل "طرب" و"G-FORCE".

ربط التدريب الميداني بقضايا الأمن القومي

وعقد معهد إعداد القادة اجتماعات تحضيرية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية لدعم تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الابتكار في التعليم وربط التدريب الميداني بقضايا الأمن القومي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، كما نظم لقاءات لتعزيز دور القوى الناعمة والفن والإبداع في بناء وعي الشباب، وترسيخ الهوية الوطنية والثقافية.

صقل المهارات القيادية والفكرية والاجتماعية للطلاب

ويواصل معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية تنفيذ برامج تهدف إلى صقل المهارات القيادية والفكرية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز روح الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو إعداد جيل قادر على القيادة والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

