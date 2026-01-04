الأحد 04 يناير 2026
كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

تتيح شركة مصر للطيران، العديد من الخدمات الرقمية لإنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار، ما يساعد في تسهيل إجراءات السفر واستغلال أمثل للوقت.

 

يعد HomeTag بمنزلة ملصق لأمتعتك التي عليك طباعته من المنزل ويمكنك تجهيز حقائبك لـرحلة الطيران خاصتك مقدمًا، حيث يحتوي على معلومات عن الشخص المسافر وتفاصيل الرحلة، بفضل HomeTag، ستصبح تجهيزات السفر أكثر راحة. فبدلًا من تسجيل حقائبك والحصول على بطاقة الأمتعة عند وصولك المطار، يمكنك الآن تولي هذا الأمر بنفسك في المنزل في هدوء وسكينة (ينطبق هذا على المسارات المحددة).

 

طباعة بطاقة الصعود على الطائرة 

إذا كانت رحلتك تبدأ من الاتحاد الأوروبي (EU)، تنص اللوائح الحالية للاتحاد الأوروبي "على ضرورة طباعة HomeTag بالألوان لذا يُرجى تفهم أننا للأسف يتعذر علينا قبول أمتعتك ما لم تتم طباعة HomeTag بالألوان".

 

كيف يمكن الحصول على بطاقة الحقائب المطبوعة بالمنزل؟

عليك اتباع الخطوات التالية:
التسجيل عبر الإنترنت على موقع مصر للطيران هنا

اختيار مقعدك في رحلة الطيران.
إدخال عدد حقائبك – إذا أردت، يمكنك أيضًا تنفيذ ذلك لرحلة العودة خاصتك (لا ينطبق هذا الخيار إلا للمسارات التي تتوفر لها خدمة بطاقات الحقائب المطبوعه بالمنزل).

 

قم بطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة، وإيصال الراكب وبطاقة الحقائب الخاصة بك.


​أرفق بطاقات الحقائب المطبوعة بالأمتعة الخاصة.


في المطار، سوف يستخرج الموظفون لك حوامل بطاقات الحقائب المطبوعه بالمنزل عند كاونتر الأمتعة.​

​تحتوي HomeTag على معلومات دقيقة تحتاجها المطارات لنقل أمتعتك: مسارك واسمك وظروف خاصة بالنقل وعلاوة على ذلك، رقم عنصر الأمتعة الذي يتم طباعته أيضًا بوضوح كرمز شريطي.

وهذا يتيح لأنظمة مناولة الأمتعة بالمطار التحقق من أمتعتك، وفي هذا الصدد لا تختلف HomeTag عن ملصق الأمتعة العادي الذي يوضع على الحقيبة في المطار.

