الأمن يكشف ملابسات وقائع دعاية مخالفة بلجان انتخابية في الفيوم والبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات عدد من الوقائع المرتبطة بمخالفات الدعاية الانتخابية بعدد من المحافظات.

توجيه ناخبين بمحيط لجنة انتخابية بالفيوم

كانت قد رُصدت منشورات مدعومة بمقطع فيديو، تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر أثناء توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمخالفة للقانون.

تثبيت لافتات دعائية مخالفة بالبحيرة

وفي واقعة أخرى، تم رصد منشور مدعوم بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتثبيت لافتة دعائية خاصة بأحد المرشحين بإحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بذات المركز)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد حث الناخبين على التصويت لصالح المرشح المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المشار إليها، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

