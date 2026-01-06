روسيا: اندلاع حريق بخزانات نفط جراء هجوم أوكراني في بيلجورود

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية عن اندلاع حريق في خزانات نفط في مقاطعة بيلجورود الحدودية، جراء هجوم أوكراني استهدف المنطقة.

وأفادت الجهات الرسمية بأن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في منشآت تخزين الوقود، دون الكشف الفوري عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

استهداف منشآت طاقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

وأوضحت السلطات أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ هرعت إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى خزانات أخرى أو مناطق سكنية مجاورة.

إجراءات أمنية روسية وتحقيقات جارية بعد استهداف خزانات النفط

وأكدت موسكو فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الهجوم ونوع الأسلحة المستخدمة، في وقت تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية.

يأتي هذا فيما صرح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف: الرئيس ترامب يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسننتهي قريبا من مسألة الترتيبات الأمنية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على إعلان نوايا بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

