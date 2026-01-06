الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: اندلاع حريق بخزانات نفط جراء هجوم أوكراني في بيلجورود

روسيا: حريق في خزانات
روسيا: حريق في خزانات نفط جراء هجوم أوكراني في بيلجورود
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية عن اندلاع حريق في خزانات نفط في مقاطعة بيلجورود الحدودية، جراء هجوم أوكراني استهدف المنطقة.

 وأفادت الجهات الرسمية بأن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في منشآت تخزين الوقود، دون الكشف الفوري عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

استهداف منشآت طاقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

وأوضحت السلطات أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ هرعت إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى خزانات أخرى أو مناطق سكنية مجاورة.

إجراءات أمنية روسية وتحقيقات جارية بعد استهداف خزانات النفط

وأكدت موسكو فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الهجوم ونوع الأسلحة المستخدمة، في وقت تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية.

يأتي هذا فيما صرح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف: الرئيس ترامب يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسننتهي قريبا من مسألة الترتيبات الأمنية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على  إعلان نوايا بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا الحرب الروسية الأوكرانية مقاطعة بيلجورود الحدود الروسية الاوكرانية أوكرانيا ترامب

مواد متعلقة

ويتكوف: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا 

زيلينسكي: نعمل على إنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل في أوكرانيا

أوكرانيا وحلفاؤها يقتربون من التوافق على خطة لوقف الحرب

باريس تستضيف قمة حلفاء أوكرانيا لطمأنة كييف حال وقف إطلاق النار مع روسيا
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية