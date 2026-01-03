السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة شقة في أكتوبر

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

 أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل مسجل خطر بتهمة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل شقة بدائرة قسم أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص السجل الجنائي للمتهم، واستدعاء الضحية لسماع أقواله في الواقعة. 

القبض على عاطل بأكتوبر

 وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه حضور مسن 65 سنة على المعاش إلى مكتب العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر وحرر محضرا بتضرره من سرقة مبلغ مالى  5000 ألف جنيه وهاتف محمول من شقته، عندما ترك نافذة الصاله سهوا وخرج، وعند حضوره إلى شقته اكتشف سرقة المبلغ المالى والهاتف المحمول. 

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، تمكن رجال مباحث أكتوبر من القبض على المتهم 30 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات. 

وبمواجهته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، اعترف بارتكابه الواقعة مستغلا نافذة الصالة غير المغلقة وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة 

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة مباحث اكتوبر دائرة قسم أكتوبر أمن الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

النيابة تبدأ تحقيقاتها في انفجار أسطوانة غاز بسطح عقار بالبساتين

حبس سائق "توك توك" دهس سودانية وسرق حقيبتها في كرداسة بالجيزة

ضبط 3 مسجلين خطر بتهمة سرقة أجهزة من محل بلاي ستيشن تحت تهديد السلاح بأكتوبر

قرار قضائي بمحاكمة 22 متهما في خلية القاعدة و27 آخرين بالخلية الهيكلية بأكتوبر

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا