بعد احتفال قادرون باختلاف، محافظ الدقهلية يحقق رغبة طفل من ذوي الهمم في مقابلته

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الطالب أحمد محمود عبد العزيز (11 عامًا) من مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالمنصورة، أحد أبناء المحافظة من ذوي الهمم، ووالدته، بمكتبه بديوان عام المحافظة، تلبية لرغبة الطفل في لقاء المحافظ، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، في لفتة إنسانية طيبة.

محافظ الدقهلية يحقق رغبة طفل من ذوي الهمم في مقابلته.. ويستقبله بمكتبه ويهديه مصحف

خلال اللقاء استمع اللواء مرزوق إلى بعض أبيات الشعر من إلقاء الطالب، وقال سأهديه أغلى هدية ومنحه مصحف تقديرًا لأدائه الراقي وإبداعه المتميز في الإلقاء الشعري، وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ورعاية ذوي الهمم، وفتح آفاق المشاركة أمامهم في مختلف المجالات.

الدولة المصرية تضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياتها

كما أكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتسعى إلى دمجهم الكامل في المجتمع، قائلًا: "ذوو الهمم يمثلون طاقة أمل وقدرة حقيقية على الإبداع والتميز، وما نشهده اليوم هو نموذج مشرف يؤكد أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في غياب الإرادة".

محافظة الدقهلية مستمرة في دعم المواهب الشابة

وأضاف اللواء مرزوق أن محافظة الدقهلية مستمرة في دعم المواهب الشابة، خاصة من ذوي الهمم، وتوفير المناخ المناسب لاكتشاف قدراتهم وتنميتها، مشددًا على أن مثل هذه النماذج تبعث برسائل إيجابية تعزز قيم الانتماء والعمل والاجتهاد.

دعم القيادة التنفيذية بالمحافظة يمثل حافزًا كبيرًا له لمواصلة الإبداع

من جانبه، أعرب الطالب أحمد محمود عبد العزيز ووالدته عن سعادتهما البالغة بهذا التكريم، مؤكدين أن دعم القيادة التنفيذية بالمحافظة يمثل حافزًا كبيرًا له لمواصلة الإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع اسم الدقهلية في المحافل الثقافية المختلفة.

جاء طلب الطفل للقاء محافظ الدقهلية خلال الاحتفالية السنوية بذوي الهمم قادرون باختلاف التي أقيمت اليوم، حيث طلب من الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، مقابلة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمجرد علم المحافظ بالطلب، أبدى سعادته باستقبال الطفل بمكتبه بديوان عام المحافظة.

