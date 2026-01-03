الأحد 04 يناير 2026
تطورات جديدة فى واقعة الاشتباه بتسمم غذائي بحفل حنة عريس في بلبيس

تسمم العشرات من المواطنين
تسمم العشرات من المواطنين بالشرقية،فيتو
قررت النيابة العامة بالشرقية إخلاء سبيل صاحب أحد المطاعم و3 من العاملين به، بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات غذائية خلال حفل حنّة عريس بمدينة بلبيس.

القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

تسمم العشرات من المواطنين في بلبيس 
وكان المصابون قد تناولوا وجبات جاهزة تم إعدادها بواسطة المطعم الكائن بدائرة بندر بلبيس، ما أسفر عن ظهور أعراض مرضية استدعت نقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تعيين حراسة على المطعم محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات

كما قررت النيابة العامة تعيين حراسة على المطعم محل الواقعة، لحين انتهاء التحقيقات، وندب المعامل المركزية بوزارة الصحة لفحص عينات الأغذية المتحفظ عليها، والتي تم ضبطها بواسطة مباحث التموين، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحديد أسباب الواقعة والمسؤوليات القانونية.

أعراض التسمم الغذائي وأسبابه وطرق العلاج السريعة

أعراض التسمم الغذائي، مع قدوم فصل الصيف، تتزايد معدلات الإصابة بالتسمم الغذائي، نتيجة انتشار الجراثيم، ومع الارتفاع الشديد في الحرارة تفسد الأطعمة سريعًا، ويمكن اكتشاف التسمم الغذائي من خلال الأعراض، وتتنوع أعراض التسمم الغذائي.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن أعراض التسمم الغذائي، تتنوع وتختلف شدتها من شخص لآخر، وتشمل بعض الأعراض الشائعة، ما يلي:

الغثيان: شعور بالغثيان والرغبة في القيء.
التقيؤ: طرد محتويات المعدة من الفم.
الإسهال: براز رخو أو مائي متكرر.
آلام وتشنجات في البطن: تقلصات أو مغص في المعدة.
ارتفاع درجة الحرارة: الشعور بالحرارة أو الحمى.
فقدان الشهية: فقدان الرغبة في تناول الطعام.

أعراض أخرى:
الإمساك: صعوبة في التبرز.
انتفاخ البطن: شعور بالامتلاء أو الانتفاخ في المعدة.
الصداع: ألم في الرأس.
الإرهاق: الشعور بالتعب أو الضعف.
جفاف الفم: قلة اللعاب.
الدوخة: الشعور بالدوران أو عدم الثبات.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

الإسهال أو القيء الشديد: مما قد يؤدي إلى الجفاف.
وجود دم في البراز أو القيء: قد يشير إلى عدوى بكتيرية خطرة.
الحمى الشديدة (أكثر من 38 درجة مئوية): قد تشير إلى عدوى بكتيرية.
ألم شديد في البطن: قد يشير إلى التهاب الزائدة الدودية أو حالة طبية أخرى خطيرة.
عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل: قد يؤدي إلى الجفاف.
الدوخة أو الإغماء: قد تشير إلى الجفاف أو انخفاض مستوى السكر في الدم.
وجود أعراض عصبية: مثل الخدر أو الوخز.

