أيمن يونس: مواجهات دور الـ16 درس مهم لحسام حسن قبل لقاء بنين

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية تمثل دروسًا مهمة للجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة منتخب بنين المرتقبة.

أيمن يونس يتحدث عن مواجهة مصر وبنين

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»: «المواجهات الأربعة اللي اتلعبت في دور الـ16 لحد دلوقتي، هي درس واضح لحسام حسن قبل مباراة بنين، لأن أي غلطة بتتحسب، واللي هيضيع فرص هيستقبل أهداف».

وأضاف: «جمهور مصر، حبًا في محمد صلاح، مش بيتمنى فوز ليفربول في غيابه، وخسارة ليفربول ممكن تكون داعمة لصلاح في أزمته الأخيرة، لأن الجماهير شايفة قيمته الحقيقية».

وتابع: «أحب في حسام حسن إنه دايمًا شايل الهم، بيركز على الدفاع الأول وبعدها يتحرر هجوميًا، وبيحمّل لاعبي الوسط واجبات دفاعية واضحة، وده فكر مهم في البطولات الكبيرة».

وواصل يونس تصريحاته قائلًا:«حسام حسن بيدرس المنافسين بشكل جيد، وبيختار الطريقة واللاعبين المناسبين لكل مباراة، وبنين مش فريق سهل، وأمام مصر هيكون شرس جدًا».

وشدد نجم الزمالك السابق على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، موضحًا: «الكورة ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف بالجهد والعرق داخل الملعب، وكل مباريات دور الـ16 رسائل واضحة لمنتخب مصر».

وأكمل: «منتخب مصر فريق كبير، وأداءه كبير، ويمتلك لاعبين أصحاب قيمة فنية وقدرات فردية وجماعية عالية، لكن نحتاج لمزيد من التركيز والانضباط والالتزام أمام بنين».

وعن التشكيل المتوقع، قال يونس: «أتوقع إن منتخب مصر يلعب بنفس التشكيل المعتاد، لكن الفكرة في رؤية حسام حسن لدفاع بنين، وهل هيحتاج لرأس حربة صريح، ولا لاعب وسط زيادة للسيطرة على نص الملعب».

وأضاف:«حسام حسن مش هيغامر بعناصر جديدة من البداية، لكنه ممكن يغامر حسب ظروف المباراة والنتيجة من خلال التغييرات».

وتطرق يونس للحديث عن المنتخبات المرشحة للقب، قائلًا: «أقوى أربع منتخبات في أمم أفريقيا هم مصر والمغرب والجزائر والسنغال، لكن في الدور الثاني ظهرت شخصية الكاميرون وكوت ديفوار، والتنافس هيبقى شرس جدًا، والنهائي هيكون دموي».

واختتم تصريحاته بالإشادة بعدد من لاعبي المنتخب، حيث قال: «أحيي رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي على تألقهم في دور المجموعات، الشناوي حارس هادي ومش متوتر، وعاجبني جدًا الحالة القتالية لياسر وربيعة».

وأضاف: «البطولات المجمعة محتاجة حارس أساسي واحد، وفي مراكز لازم اللاعب يكون عارف إنه أساسي، وحارس البطولة بالنسبة لي هو محمد الشناوي».

