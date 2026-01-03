إلى أين تتجه أسعار الذهب في 2026؟ خبير اقتصادي يجيب

18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن أن أسعار الذهب والفضة حافظت على مستويات قياسية خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الذهب تجاوز مستوى 4000 دولار للأوقية، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، ما لم يتم كسر مستوى الدعم الرئيسي عند هذا الحاجز النفسي المهم.

نشاط ملحوظ في اسعار الذهب

وأوضح حسن، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب والفضة شهدت نشاطًا ملحوظًا في المضاربات على العقود المستقبلية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التمييز بين المضاربة والشراء الفعلي طويل الأجل.

لا للبيع فوق مستويات الدعم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المستثمرين لا ينبغي عليهم بيع الذهب طالما تحافظ الأسعار على التداول أعلى مستويات الدعم، مؤكدًا أن السوق لا يزال يتمتع بزخم إيجابي قوي، رغم أي عمليات تصحيح محتملة قد تحدث على المدى القصير.

وأضاف أن الفضة قد تحقق عائدًا أسرع مقارنة بالذهب، نظرًا لانخفاض قيمتها السعرية الحالية، ما يجعلها أكثر جذبًا لشريحة من المستثمرين الباحثين عن فرص نمو أسرع.

المعادن الثمينة استثمار استراتيجي طويل الأجل

وأكد هشام حسن أن المعادن الثمينة ستظل خيارًا استراتيجيًا مهمًا للاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل تزايد الطلب عليها في الصناعات التكنولوجية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار.

وشدد على أن أي عمليات تصحيح سعرية لن تغيّر المسار العام الصاعد، ما لم يتم كسر مستويات الدعم الرئيسية، معتبرًا أن السوق ما زال يتحرك في إطار إيجابي مدعوم بعوامل اقتصادية وهيكلية قوية.

التوترات الجيوسياسية والفائدة العالمية

واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أن التوترات الجيوسياسية العالمية ومعدلات الفائدة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الاستثمارات بأسواق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات تلعب دورًا محوريًا في توجيه تدفقات رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.