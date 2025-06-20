مصرع شاب من ذوي الهمم غرقا في البحر الصغير بدكرنس بالدقهلية

يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية وأهالي قرية ميت الحلوجي مركز دكرنس جهودهم في البحث عن جثمان شاب من ذوي الهمم سقط في البحر الصغير.

غرق شاب من ذوي الهمم بالبحر الصغير بدكرنس

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب من ذوي الهمم في البحر الصغير بقرية ميت الحلوجي مركز دكرنس.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده في البحث

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارة إسعاف ورجال الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.

محاولات الأهالي البحث عن الجثمان

وقبل وصول رجال الإنقاذ النهري حاول الأهالي ممن يجيدوا السياحة البحث عن جثمان الشاب في البحر الصغير.

البحث عن الجثمان مستمر

ولا تزال أعمال البحث عن جثمان الشاب مستمرة داخل البحر الصغير بقرية ميت الحلوجي مركز دكرنس ليتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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