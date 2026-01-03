السبت 03 يناير 2026
عصام كامل

التشكيل الرسمي لمباراة السنغال والسودان في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

منتخب السنغال
كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب السنغال نظيره السودان، مساء اليوم السبت، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

تشكيل السنغال أمام السودان 

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

 

تشكيل السودان أمام السنغال

حارس المرمى: منجد النيل.

الدفاع: بخيت خميس- مصطفى كرشوم- محمد أحمد إرنق- شيدي بارجلان.

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- عمار طيفور- عامر عبد الله- والي الدين خضر.

الهجوم: محمد عبد الرحمن الغربال- أبو بكر عيسى.

موعد مباراة السنغال والسودان 

ويلتقي منتخب السنغال نظيره السودان، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسودان، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والسنغال

تذاع مباراة السودان ضد السنغال، عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"، وقناة "الجزائرية" المجانية على قمر "النايل سات"، وقناة "الرياضية المغربية".

وكان منتخب السودان تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط. 

أما منتخب السنغال فتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السودان ضد السنغال مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي  بدور ربع النهائي.

مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

السودان تشكيل السنغال أمام السودان كأس أمم أفريقيا كأس أمم إفريقيا المغرب السنغال

