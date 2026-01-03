أستون فيلا يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

18 حجم الخط

فاز فريق أستون فيلا على نظيره نوتنجهام فورست، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الشوط الأول عن طريق أولى واتكينز بالدقيقة 1+45.

وفي الشوط الثاني ضاعف جون ماكجن النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، وقلص مورجان جبست وايت النتيجة لنوتنجهام فورست في الدقيقة 61.

وقضى ماكجن على آمال نوتنجهام فورست بتسجيله الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة 73.

تشكيل أستون فيلا

تشكيل نوتنجهام فورست

مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست

بهذه النتيجة يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل بنقطة وحيدة، بينما يأتي نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن هالاند لاعب مانشستر سيتي، يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 20.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

