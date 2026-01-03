أخبار الاقتصاد اليوم: المالية تعلن إطلاق أول مجلة باسمها.. فنزويلا بين انهيار العملة والتضخم المرتفع والارتهان للنفط.. 13 شركة وساطة تتصدر تداولات خارج المقصورة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026، الذى يُقام فى إطار الاحتفال بـ«يوم البريد المصرى»، وينظمه نادى الرواد المصرى لهواة جمع طوابع البريد، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة واسعة من الهواة والعارضين من مصر وعدد من الدول العربية.

تصدرت شركات الوساطة المالية قائمة التداولات بسوق خارج المقصورة خلال الربع الأخير من عام 2025، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025، مستحوذة على النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداول، في ظل نشاط ملحوظ بالسوق.

ننشر أسعار الذهب فى المملكة المغربية خلال تعاملات اليوم السبت 2026.1.3 وفقا لآخر التحديثات، وهي كالتالي:

شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة فجر اليوم السبت على دولة فنزويلا، واعتلقت الرئيس وزوجته، وهو ما أثار ردود فعل دولية مختلفة.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات حول اقتصاد فنزويلا والذى شهد تعثر فى بعض الأوقات بسبب الاعتماد على مورد واحد وعدم اللجوء إلى تنويع الاقتصاد بصورة كبيرة.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن عدد البطاقات المسموح بها لكل عميل.

علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على حملات غلق معارض السيارات التي تشهدها بعض المدن قائلا: “إنه مخالفة لقرار وزيرة التنمية المحلية، الذي يفيد ببداية غلق المعارض داخل الكتلة السكنية من نهاية عام 2027، وما يحدث الآن زعزعة جديدة دخل سوق السيارات، ويعرض الكثير من التجار لخسائر مالية كبيرة وتسريح أعداد كبيرة من العمالة”.

أعلنت وزارة المالية، إصدار أول مجلة تتحدث باسمها، مشيرة إلى أن الأمر يأتي فى تجربة استثنائية، تعكس حرصها على استهداف التواصل الإعلامي المتميز والمتطور والمتنوع، بأسلوب مهني واحترافي، يرتكز على التوظيف الأمثل لكل فنون الكتابة الصحفية والتناول الإعلامي فى تبسيط وتسهيل المعلومات والبيانات وعرضها بشكل جيد.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بطرحها للشراكة والاستحواذ أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، سواء للدخول في شراكات استراتيجية عبر ضخ رؤوس أموال جديدة داخل هياكل الملكية، أو الاستحواذ الكامل ضمن خطة تستهدف إعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحديث الصناعات القائمة، يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم مشروع النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات، بهدف زيادة المنتج المحلى فى جميع المجالات وتقليل فاتورة الاستيراد.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى التيسير على الممولين، وتقديم دعم فني متكامل، وتعزيز الالتزام الطوعي.

