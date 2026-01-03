خبير روسي: واشنطن دمرت مقاتلات "إف- 16" في فنزويلا ولا نعرف مصير سو - 30

18 حجم الخط

أكد الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر ستيبانوف أن الولايات المتحدة دمرت تقريبا جميع المطارات في فنزويلا، بما في ذلك تلك التي كانت تتمركز فيها مقاتلات "إف -16"، ما شلت منظومتي النقل البحري والجوي الفنزويلي بالكامل.

وقال ستيبانوف في تصريحات لوكالة "تاس": جرى تدمير جميع منشآت اللوجستيات البحرية والجوية في في فنزويلا تقريبا. ولا تتوافر حاليا معلومات موثوقة عن مصير مقاتلات سو-30 الروسية المنتشرة في فنزويلا، والتي تم توريدها سابقا في إطار التعاون العسكري التقني بين موسكو وكاراكس.

تدمير كل المطارات في فنزويلا

وأضاف الخبير العسكري الروسي: لدي معلومات تفيد بأن جميع المطارات تقريبا قد دمرت، وأن منظومتي النقل الجوي والبحري في فنزويلا مشلولتان عمليا في الوقت الراهن، سواء على الصعيد العسكري أو المدني.

وتابع: قامت القوات الجوية الأمريكية في البداية بشل منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في فنزويلا، وبعد ذلك اخترقت مجموعات من المروحيات التي كانت تقل قوات محمولة جوا إلى العاصمة.

ونظرا لأن منظومة الدفاع الجوي أصبحت معطلة بالفعل، ولأن المجال الجوي للبلاد يخضع لسيطرة القوات الجوية الأمريكية وأنظمة الطائرات المحمولة على متن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية، فهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه جرى فعليا فرض نوع من التحكم عن بعد على كامل أراضي البلاد، بحسب ستيبانوف.

واشنطن حققت أهدافها

وأشار الخبير العسكري الروسي إلى أن الولايات المتحدة حققت على الأرجح أهدافها الرئيسية، إلا أن تنفيذ عمليات محلية إضافية لاعتقال القيادتين العسكرية والسياسية للبلاد يظل احتمالا قائما.

من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو إن الولايات المتحدة هاجمت منشآت مدنية وعسكرية في كراكاس، واصفا تصرفات واشنطن بأنها عدوان عسكري.

فنزويلا تتهم واشنطن بارتكاب عدوان عسكري إجرامي.

وزير الدفاع الفنزويلي يتعهد بالمقاومة

ونقلت جريدة "فاينانشيال تايمز" عن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو اتهامه للولايات المتحدة بارتكاب "عدوان عسكري إجرامي".

وقال بادرينو إن بلاده "تعرضت لعدوان عسكري إجرامي من قبل الحكومة الأمريكية. وشرفنا وواجبنا وتاريخنا ينادينا، والنصر حليفنا لأنه مقرون بالعقل والكرامة. وسننتصر".

مطالب بتحديد مصير مادورو

بدورها، أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم السبت، أنها لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم "دليل على أن مادورو على قيد الحياة"، عقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وبحسب جريدة "فاينانشيال تايمز"، قالت رودريجيز: "في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس، ونطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة".

