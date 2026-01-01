أسباب تآكل دركسيون السيارة وطرق الحفاظ عليه

18 حجم الخط

يعتبر دركسيون السيارة من أكثر الأجزاء استخدامًا، ما يجعله عرضة للتآكل مع مرور الوقت، خاصة في ظل الإهمال أو الاستخدام الخاطئ.

ويؤثر تآكل الدركسيون ليس فقط على المظهر الداخلي للسيارة، بل أيضًا على راحة القيادة وسلامتها.

والاهتمام بدركسيون السيارة لا ينعكس فقط على المظهر الجمالي للمقصورة الداخلية، بل يساهم أيضًا في إطالة عمره وتحسين تجربة القيادة.

وباتباع خطوات بسيطة ومنتظمة، يمكن تجنب التآكل المبكر والحفاظ على السيارة في أفضل حالاتها، لذا نرصد في التقرير التالي خطوات تآكل دركسيون السيارة وهي:-

خطوات وأسباب تآكل دركسيون السيارة

كثرة الإمساك بالدركسيون يوميًا تؤدي إلى تآكل الطبقة الخارجية، خاصة في السيارات ذات الجلد الصناعي أو البلاستيك.

العرق والزيوت الطبيعية لليد

تحتوي اليد على زيوت وعرق يسببان تلف الطبقة السطحية بمرور الوقت، خصوصًا في الطقس الحار.

التعرض المباشر لأشعة الشمس

الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تشقق الجلد أو بهتان اللون.

عدم التنظيف الدوري

تراكم الأتربة يزيد من احتكاك السطح ويُسرّع التآكل.

استخدام منظفات غير مناسبة

بعض المواد الكيميائية القوية تُضعف مادة الدركسيون وتؤدي إلى تقشّرها.

طريقة الحفاظ على دركسيون السيارة

تنظيف الدركسيون بانتظام

باستخدام قطعة قماش ناعمة ومنظف مخصص لداخلية السيارات.

استخدام غطاء دركسيون مناسب، يوفّر حماية إضافية ويقلل من الاحتكاك المباشر.

تجنّب تعريض السيارة للشمس لفترات طويلة، ويفضّل ركنها في الظل أو استخدام واقي الشمس الأمامي.

غسل اليدين قبل القيادة قدر الإمكان، لتقليل انتقال الزيوت والعرق إلى الدركسيون.

العناية بالدركسيون الجلدي بمواد مخصصة، مثل مرطبات الجلد التي تحافظ على ليونته وتمنع التشقق.

