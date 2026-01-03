السبت 03 يناير 2026
اقتصاد

منتصر زيتون: عدم تجديد تراخيص المعارض يورط التجار

منتصر زيتون، عضو
منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية
علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على حملات غلق معارض السيارات التي تشهدها بعض المدن قائلا: “إنه مخالفة  لقرار وزيرة التنمية المحلية، الذي يفيد ببداية غلق المعارض داخل الكتلة السكنية من نهاية عام 2027، وما يحدث الآن زعزعة جديدة دخل سوق السيارات، ويعرض الكثير من التجار لخسائر مالية كبيرة وتسريح أعداد كبيرة من العمالة”.

وأوضح زيتون، في تصريح خاص لفيتو، أن معارض السيارات تشهد حالة من التوتر بالتزامن مع بداية العام الجديد 2026، بسبب حملات غلق المعارض التي لم تقتصر فقط على عواصم المحافظات، بل امتدت لتضم عددًا من المدن، أبرزها الحامول وبلطيم، لافتا إلى أن أصحاب معارض التي انتهت مدة سريان تراخيصها لم يتم تجديدها حتى الآن، دون إبداء أسباب واضحة.

وتابع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن عدم تجديد تراخيص المعارض يترتب عليها إلغاء اعتمادها لدى إدارات المرور، وهو ما يعني وقف تسجيل السيارات من خلالها، وذلك يعرض أصحاب المعارض لخسائر كبيرة  وعدم استقرار داخل السوق.

وطالب زيتون، وزارة التنمية المحلية، بسرعة النظر في قرار غلق معارض السيارات والحملات التي دشنت على المعارض، تجنب لتجنب الخسائر المالية، والوصول لحلول ترضي الجميع من التجار وأصحاب المعارضات والدولة، واستمرار عمل المعارض التي تتجاوز أعدادها بالآلاف لحين الوصول لبدائل لضمان سير عملية النشاط التجاري.

